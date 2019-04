St. Martin-Schule gewinnt Bezirksfinale

Beim Bezirksfinale im Schwimmen der unterfränkischen Förderschulen für geistige Entwicklung konnte die Mannschaft der St. Martin-Schule an ihre Erfolge vom Vorjahr anknüpfen.

Vier erste Plätze und drei zweite Plätze holten die Schüler Ahmed Said, Florian Hümmer, Marc Eyßelein, Sergej Polev, Celine Lewandowski, Carina Reuther, Alessia Petruzzelli und Ashley Alka in den Einzelwettbewerben gegen acht weitere Schulen.

Beim Staffelwettbewerb war keine Mannschaft schneller als die Schüler der St. Martin-Schule. Insgesamt konnten die Schüler der St. Martin-Schule so in Zeil am Main ihren Titel in der Gesamtwertung verteidigen - zum zweiten Mal in Folge gewinnt die St. Martin-Schule das Bezirksfinale. Im Bild die erfolgreichen Schwimmer Ahmed Said, Florian Hümmer, Marc Eyßelein, Sergej Polev, Celine Lewandowski, Carina Reuther, Alessia Petruzzelli und Ashley Alka.