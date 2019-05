Wiesenbronn vor 56 Minuten

Sportpolitisches Gespräch

Ein neues Gesprächsformat für die Sport- und Schützenvereine in der Region und aktuelle Informationen zur Sportförderung im Freistaat Bayern: Mit diesem Ziel lud die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen Barbara Becker (CSU) die Vorstände der Sport- und Schützenvereine in den Landkreisen Kitzingen und Schweinfurt nach Wiesenbronn ein, heißt es in einer Mitteilung.