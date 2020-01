Wiesentheid vor 34 Minuten

Sportlerehrung: Eintrag ins Goldene Buch für Marika Heinlein

Es dominierte zwar der Nachwuchs bei der Sportlerehrung des Marktes Wiesentheid, bei dem auch die Erwerber der Sportabzeichen ihre Plakette erhielten. Die besonderen Preise gingen jedoch an drei Personen, die nicht mehr ganz jugendlich sind. So wurde der für den FC Geesdoerf startenden Ultraläuferin Marika Heinlein eine besondere Ehre zuteil: Sie durfte sich in das Goldene Buch des Marktes eintragen.