Bibergau vor 1 Stunde

Sporthalle beschädigt

In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, und Donnerstag, 17.15 Uhr, ereignete sich in Bibergau in der Effeldorfer Straße eine Sachbeschädigung. An der ehemaligen Sporthalle schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und ein Feuerlöscher wurde im Außenbereich der Halle leer gesprüht. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.