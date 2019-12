Sportabzeichen in Mainbernheim: Willi Winklers letzte Prüfung

33 Sportler legten in diesem Jahr beim TSV Mainbernheim das Deutsche Sportabzeichen ab. Der Vereinsvorsitzende Thomas Böh von Rostkron und Prüfer Wilhelm Winkler übergaben laut einer Pressemitteilung den 19 Erwachsenen und 14 Jugendlichen die Urkunden und Anstecknadeln.

Sie mussten in vier Bereichen – Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination – ihrem Alter entsprechend verschiedene sportliche Leistungen erbringen. Mit ihren Ergebnissen erreichten die Teilnehmer ein Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold.

Neun Jugendliche mit Gold

Das Deutsche Jugend-Sportabzeichen in Silber erhielten Paula Düll, Nico Obst, Moritz Zehnder, Maxima Sammetinger und Tizian Böh von Rostkron. Karla Kiesel, Elias Kiesel, Hanna Düll, Lukas Jäger, Tessa Böh von Rostkron, Jule Hartlieb, Nino Muther, Henri Sperlich und Jakob Jäger erreichten das Jugend-Sportabzeichen in Gold.

Das Deutsche Sportabzeichen in Bronze ging an Marion Gatzke, in Silber an Anna Winkler, Holger Düll, Michael Zehnder, Marion Sammetinger, Hella Winkler, Michael Kuffner und Melanie Böh von Rostkron. Mit dem Sportabzeichen in Gold wurden Janine Obst, Bettina Winkler, Alexandra Sperlich, Kerstin Hartlieb, Melanie Jäger, Thomas Böh von Rostkron, Kerstin Kiesel, Matthias Sammetinger, Eva Lechner, Felix Kiesel und Wilhelm Winkler ausgezeichnet.

Holger Düll als neuer Prüfer

Nach der Übergabe der Urkunden bedankte sich Thomas Böh von Rostkron bei Willi Winkler für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Sportabzeichen-Prüfer in den vergangenen Jahren. Nach einer langen und intensiven Suche fand der Verein mit Holger Düll einen neuen Prüfer.