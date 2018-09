Sportabzeichen abgelegt

Sechs Kinder zwischen acht und zwölf Jahren aus Dettelbach und Umgebung trafen sich, um das Deutsche Jugend-Sportabzeichen zu erringen. Das Abzeichen kann in Bronze, Silber oder Gold bestanden werden – 2018 schon zum vierten Mal als Ferienpassaktion. Das „Sportfest“ wurde durchgeführt von Jugendpflegerin Julia Eichner zusammen mit Monika und Peter Leirich vom Judoclub. Die Aktion begann vormittags mit dem Leichtathletik-Teil auf dem Sportplatz in Schwarzach am Main. Hier wurden 30- und 50-Meter-Lauf, Standweitsprung, Weitsprung, Ballweitwurf und 800-Meter-Lauf absolviert. Anschließend ging's nach Volkach ins Freibad, wo bei einer Wassertemparatur von erfrischenden 19 Grad das fast Bad alleine der Gruppe gehörte. Dort konnten die Kinder versuchen, den erforderlichen Schwimmnachweis zu erbringen, was fast allen gelang - also je nach Alter 50 oder 200 Meter Schwimmen. Das Deutsche Jugendsportabzeichen haben bestanden: Gold: Franz Hartlieb (2. x), Jule Olszowi (2. x), Benedikt Remler (4. x). Silber: Felix Erk (3. x), Tristan Klüpfel (1. x). Das Jugendschwimmabzeichen in Bronze hat zudem Benedikt Remler bestanden. Die Teilnehmer am Start vor dem 800 m-Lauf (Foto: Monika Leirich, JC Dettelbach). Im Bild (von links): Benedikt Remler, Jule Olszowi, Felix Erk, Franz Hartlieb, Tristan Klüpfel und Elias Khan. Foto: Monika Leirich