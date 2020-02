Kitzingen vor 1 Stunde

Sport- und Spielenachmittag in Kitzingen gelingt Neustart

Leuchtende Kinderaugen und zufriedene Gesichter bei allen Beteiligten – so fällt die Bilanz beim Comeback des Sport- und Spielenachmittags der Turngemeinde Kitzingen in der Florian-Geyer-Halle aus. Nach zwei Jahren Pause gelang mit vereinten Kräften der Neustart unter den geänderten Rahmenbedingungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele Besucher betonten, wie sehr sie sich darüber freuen, dass die Veranstaltung wieder stattfindet. Wie in den Jahren zuvor, war der Nachmittag von Sport und Spiel geprägt. Viel Beifall erhielten die Tänzer und die Rhönrad- und Leistungsturner der Turngemeinde bei ihren Auftritten. Gut besucht war die Spielstraße. Schnell ausverkauft war auch die Tombola (Spenden dafür nimmt die Geschäftsstelle gerne ganzjährig entgegen). Für die zehn schönsten Kostüme gab es Lebkuchenherzen von der Lebküchnerei Will. Im Rahmen des Nachmittags fand auch wieder eine Spendenübergabe durch Rewe-Roppelt statt. Über 350 Euro waren durch die Einkäufe im Rewe-Markt in der Siegfried-Wilke-Straße zusammen gekommen.