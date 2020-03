Marktbreit vor 1 Stunde

Sport und Spaß im Schnee

Bereits am frühen Sonntagmorgen machten sich 51 Schüler der 8. Klassen der Marktbreiter Realschulen und sechs Lehrer voller Vorfreude auf den Weg ins Skilager nach Hinterstoder (Österreich). Dort hatten die Schüler fünf Tage Zeit, ihre Fähigkeiten auf Skiern zu entdecken und auszubauen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Skigebiet bot dabei die perfekten Voraussetzungen, sodass sich alle Anfänger langsam herantasten und die Profis richtig austoben konnten. Auch das Wetter spiele die gesamte Woche mit und bot mit Neuschnee und Sonnenschein hervorragende Pistenverhältnisse. Am Ende der Klassenfahrt waren sich alle Schüler und Lehrer einig, dass sie das Hotel und das Skigebiet sofort weiterempfehlen würden.