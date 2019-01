Sport- und Arbeitskleidung-Lager eröffnet in Geiselwind

Mit der Eröffnung ihres Logistik-Zentrums startete die New-Wave-Gruppe als erstes größeres Unternehmen im neuen Geiselwinder Gewerbegebiet Inno-Park ihren Betrieb. Neben einem 11 000 Quadratmeter großen Warenlager entstand dort ein Ausstellungsraum, in dem die Kunden des Unternehmens die jeweiligen Kollektionen an Arbeits- und Sportkleidung zu sehen bekommen sowie ein Outlet zum Direktverkauf. Während Lager und Ausstellungsraum bereits betriebsbereit sind, wird das Outlet voraussichtlich im Mai oder Juni seine Pforten öffnen. Bis zu 20 Arbeitsplätze sind dort zunächst vorgesehen.

Bekannte Marke im Heimatland

"Herzlich willkommen, das ist das neue Wohnzimmer der Firma New Wave Deutschland", begrüße der Geschäftsführer Andre Bachmann die Gäste. Der von Torsten Jansson 1985 gegründete schwedische Konzern, der seinen Sitz in Deutschland in Oberaudorf bei Rosenheim hat, ist Mutter von verschiedenen Sportbekleidungsmarken, dazu gehört unter anderem Craft. "In Schweden kennt uns jedes Kind. Wir landeten dort bei einer Umfrage nach den bekanntesten Marken auf Platz zwei", sagte Markus Müller von der Marketing-Abteilung.

"In Schweden kennt uns jedes Kind." Markus Müller, Marketing-Abteilung der New Wave Group

In Deutschland sei man laut Geschäftsführer Bachmann bereits seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen Standort gewesen, um sich zu vergrößern und den Umsatz zu erweitern. Auf Geiselwind sei man wegen der direkten Anbindung an die Autobahn gekommen. Neben der A 3 befinde sich auch die A 7 nicht weit weg. Also habe man sich mit dem Vermieter, der Ixocom Immobilien GmbH, relativ schnell für diesen Standort entschieden.

Alles sei relativ schnell und problemlos gelaufen, so Geschäftsführer Bachmann. Im Mai 2017 wurden erste Gespräche geführt, zu Jahresende 2017 dann die Verträge unterzeichnet. Am 17. März 2018 erfolgten die ersten Erdbewegungen, bereits Ende November wurden die Gebäude an New Wave übergeben. "Wahnsinn, wie schnell alles geklappt hat! Danke auch an die Gemeinde, die Ämter und Behörden", lobte er. Bachmann stellte zudem den aus dem nahen Burghaslach stammenden Mario Hammer als neuen Betriebsleiter der Niederlassung in Geiselwind vor.

Waren für 5,5 Millionen Euro auf Lager

Bei der anschließenden Führung durch die Hallen gab es weitere Einblicke. So verfügt das moderne Hochregal-Lager über 33 000 sogenannte Pickplätze und 8500 Paletten-Stellplätze. Die dort gelagerten Waren hätten einen Gesamtwert von rund 5,5 Millionen Euro und sind voraussichtlich nur für die Lieferung in Deutschland gedacht.

Zu den staunenden Gästen, die sich das Ganze vor Ort erklären ließen, gehörten neben dem stellvertretendem Landrat Robert Finster auch Doris Müller-Kern vom Geiselwinder Gewerbeverband und Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel. Ihn beeindruckte nicht nur die problemlose und schnelle Ansiedelung der New-Wave-Gruppe. "Ich bin sehr zufrieden und freue mich, das dass auch viele Geiselwinder hier arbeiten werden." Die Ansiedelung des Textilunternehmens habe "eine Art Leuchtturm-Charakter" für das Gewerbegebiet. Dort am östlichen Ortsrand werden die zunächst ausgewiesenen Flächen von 18 Hektar noch einmal auf brutto 28 Hektar erweitert.

Mit dem Sportartikel-Riesen Puma steht ein Weltkonzern vor der Tür, der wohl in Kürze dort eine Niederlassung errichten wird. Bürgermeister Nickel traf dazu noch keine konkreten Aussagen. Generell bezeichnete er die Nachfrage nach Flächen im Inno-Park aktuell als "sehr hoch". Vier Grundstücke habe man noch auf der westlichen Seite des Gewerbegebiets, von denen jedoch drei bereits reserviert seien.