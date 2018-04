Spitzenreiter mit 163 Stundenkilometern

Eine Lasermessung wurde einem 78-jährigen Porschefahrer zum Verhängnis, berichtet die Polizei. Am Donnerstagabend geriet der Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße 2450 in eine Lasermessung. Mit nahezu 163 Sachen fuhr der Raser vom Mainfrankenpark kommend in Richtung Dettelbach. Der rasante Fahrer wurde gestoppt. Auf dem Verkehrssünder kommen nun laut Polizeibericht ein Fahrverbot und ein Bußgeld von 480 Euro zu.