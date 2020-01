Schwarzach vor 1 Stunde

Spitzenergebnis bei der Kriegsgräbersammlung in Schwarzach

Ein Spitzenergebnis erzielten die Kinder und Jugendlichen bei der Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in den Ortsteilen von Schwarzach. Insgesamt 1214 Euro haben die Schüler an Spendengeldern zusammengetragen, das sind 310 Euro mehr als im Vorjahr, wie es im Schreiben an die Presse heißt.