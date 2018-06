Spielspaß am Ellertshäuser See

Bei ihrem Schullandheimaufenthalt im Karl-Beck-Haus im Schonunger Ortsteil Reichmannshausen erlebten die Schüler der Klassen 4a und 4b der Grundschule Schwarzacher Becken einige ereignisreiche Tage mit ihren Lehrerinnen Silke Fromm und Ilse Grübl.

So erkundeten sie laut einer Mittelung der Schule nach der Einquartierung zunächst mit einer Dorfrallye den Ort. Am nächsten Tag wanderten die zum Ellertshäuser See. Dort interessierten sie sich für die Natur und Wasserwelt, beobachteten Angler und Segler und nutzten die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten. Nach 7 Stunden und einer Gesamtstrecke von 12 Kilometern kehrten alle wohlbehalten zurück.

In den freien Stunden und an den Abenden wurde viel gespielt und gesungen. Großen Spaß bereitete den Kindern die individuelle Gestaltung ihrer T-Shirts mit Farben und eigenen Motiven. In einem Tagebuch, hielten sie ihre Eindrücke der gemeinsamen Zeit fest.