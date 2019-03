Spielplatz beschädigt und Graffiti gesprüht

Vermutlich in der Nacht von Montag, 25. März auf Dienstag, 26. März haben bisher unbekannte Täter einen Spielturm am Spielplatz im Mühlenweg in Mainbernheim beschädigt. Vom Dach des Spielturms wurden mehrere Bretter abgerissen, informiert die Polizei.

Ebenfalls in Mainbernheim, in der Schulgasse, hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Unbekannter an einer Mauer und der Hauswand der Radlerherberge verschiedene Graffitis aufgesprüht. Der Schaden liegt bei rund 5000 Euro.

Zeugen bei beiden Fällen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (09321) 1410, zu melden.