Spielplatz-Serie: Sport und Spaß im Stadtpark neben der Abtei

Es ist ein heißer Nachmittag im Stadtpark Schwarzach. Nur wenige Spaziergänger und Radfahrer finden den Weg zum Mehrgenerationenplatz. An so einem Tag lockt das Wetter wahrscheinlich eher ins kühle Nass als in den Sandkasten. Trotzdem ist der Stadtpark einen Besuch wert.

Der Stadtpark in Schwarzach wird nicht umsonst Mehrgenerationenplatz genannt. Hier ist für jeden Besucher etwas zu finden. Angefangen bei den Kleinen: Der Spielplatz bietet eine Wippe, eine Hütte und einen großen Traktor mit Rutsche. Darüberhinaus können auf den Holzmotorrädern ganz ungefährlich Rennen ausgetragen werden.

Ein Ort für alle

Auch Sportlern wird einiges geboten – Volleyball- und Basketballfeld warten darauf bespielt zu werden. Außerdem gibt es ein Fußballtor zum Bolzen. Wer eine "ruhige Kugel" schieben möchte, ist auf dem Boule-Feld richtig, um den französischen Spieleklassiker auszuprobieren. Bälle und Boule-Kugeln müssen allerdings mitgebracht werden. Hobbyskater auf Board, Inlinern & Co. können auf der Skatebahn ihre Sprünge und Tricks üben.

Wer etwas Neues versuchen möchte, kann sich im Balanceakt auf der Slackline probieren, aber Vorsicht: es sieht einfacher aus als es ist. Für Fitnessbegeisterte gibt es einen kleinen Trimm-Dich-Pfad. In der kalten Jahreszeit besteht die Möglichkeit das Boule-Feld mit Wasser zu fluten und so eine Schlittschuhbahn zu bieten – vorausgesetzt der Winter ist kalt genug.

Nach soviel sportlicher Betätigung ist Entspannung angesagt. Die Wiese mit den Parkbänken lädt zum Picknick oder einfach in den Himmelschauen ein. Wer Schatten will, setzt sich in den große Pavillon hinter dem Basketball-Feld.

Jeder Ort im Landkreis hat mindestens einen Spielplatz. Doch warum immer auf den gleichen gehen? Für mehr Abwechslung sorgt eine Serie von Artikeln, in der Spielplätze im Kitzinger Land vorgestellt werden.

Teil 1: Matschen und Skaten am Gartenschaugelände

Teil 2: Keltenspielplatz: Abenteuer auf dem Schwanberg

Teil 3: Rasante Fahrten am Iphöfer Ringsbühl-Spielplatz

Teil 4: Ein Dorfladen mit Spielwiese in Buchbrunn

Teil 5: Ein bisschen Urwald am Rand Kleinlangheims

Teil 6: Spielspaß für alle am Marktbreiter Mainufer

Teil 7: Wo kleine Forscher im Schirnbach planschen

Teil 8: Kicken, Klettern und Rutschen in Volkach

Teil 9: Mit dem Boot durch Untersambach schweben