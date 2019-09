Spielplatz-Serie: Mit dem Boot durch Untersambach schweben

Als wäre es nicht schon idyllisch genug in Untersambach, führt ein Frau auch noch ihr Pferd am Spielplatz vorbei. Gemächlich trottet es den Weg entlang, doch die Kinder blicken nur kurz hinüber. Zu spannend ist das Angebot: In dem Wiesentheider Ortsteil ist an einem Ort vieles gebündelt, was Kinder glücklich macht. Und auch Jugendliche haben dort reichlich Platz, um sich auszutoben.

Zwischen dem Kirchlein St. Barbara und dem Friedhof liegen Beachvolleyball-Feld, Rasen-Bolzplatz, ein Basketball-Korb mit kleiner Teerfläche davor und eben der Spielplatz. Dort versammelt sind – schön überschaubar für Mamas und Papas – bemerkenswert viele Spielgeräte. Auf dem Satteldach des kleinen Spielhauses können sich kleine Kletterkünstler versuchen, ein Gerüst bietet eine größere Herausforderung. Auch die Schaukeln gibt's in verschiedenen Größen – und im riesigen Sandkasten ist sowieso Platz für alle.

Katharina (4 Jahre) und Pauline (2,5) drehen erst noch eine Runde auf dem Karussell, ehe sie das schwebende Boot entdecken. Das hat es den beiden Schwestern gleich angetan. Sie fliegen damit in den Urlaub und mit Sand werden unterwegs die imaginären Hühner gefüttert. Die beiden Töchter der Reporterin sind an dem Vormittag die einzigen Besucher des Spielplatzes.

Die meisten Spielgeräte liegen in der Sonne

Der ist an drei Seiten von einem frisch bepflanzten Hang umgeben, der Wind streicht darüber hinweg. Eine große Kastanie spendet Schatten, aber die meisten Spielgeräte liegen in der Sonne. Wunderbar für einen Ausflug, jetzt wo der Hochsommer sich verabschiedet hat. Nur öffentliche Toiletten fehlen zum perfekten Elternglück. Umzäunt ist der Platz zwar nicht, aber die Straße liegt in sicherer Entfernung, selten ist ein Auto zu hören.

Die Ruhe fällt richtig auf an diesem Tag Ende August. Nur die Kirchenglocke unterbricht um 12 Uhr die Stille – und das Gespräch der Schwebeboot-Matrosen über das nächste Urlaubsziel.

Jeder Ort im Landkreis hat mindestens einen Spielplatz. Doch warum immer auf den gleichen gehen? Für mehr Abwechslung sorgt eine Serie von Artikeln, in der Spielplätze im Kitzinger Land vorgestellt werden.

