Spielmannszug erfolgreich unterwegs

Im Mittelpunkt der Generalversammlung des Spielmannszuges Wiesenbronn stand die Ehrung langjähriger Mitglieder. Vorsitzende Karola Gartmann überreichte Ehrenurkunden für 25 Jahre an Christian Kirch und Alexander Schmalz, für 20 Jahre an Theresa Fischer und Thomas Zink sowie für zehn Jahre an Maximilian König, Lisa Langguth, Sarah Langguth, Christina Rückel und Svenja Rückel.

In ihrem Jahresrückblick berichtete sie von zwölf Auftritten, darunter das Aufrichten des Maibaumes, die Krönung der Weinprinzessin, die Kirchweih und das Weinlesefest. Auswärtige Einsätze führten den Spielmannszug zum Winterzauber, dem Weinfest und dem Schützenfest in Volkach sowie zum Faschingsumzug in Markt Bibart, zum Schützenfest in Kleinlangheim und zum Fackelzug in Abtswind.

Am Programm für 2019 werde sich nicht viel ändern, kündigte die Vorsitzende an. Auftakt sei wieder die Teilnahme am Faschingsumzug in Markt Bibart.

Nach zwei Neuzugängen verfügt der Spielmannszug derzeit über 27 aktive Musiker sowie 60 passive Mitglieder. Kassiererin Barbara Schleyer präsentierte einen kurzen Kassenbericht. Kassenprüfer Alexander König rief die Mitglieder ergänzend dazu auf, Kontoänderungen umgehend mitzuteilen um so kostspielige Rückläufer zu vermeiden.

Vorgesehen ist die Anschaffung kleinerer und damit leichterer Trommeln.

Bürgermeisterin Doris Paul zeigte sich vom schnellen Ablauf der Versammlung ebenso begeistert wie von den mitreißenden und gut organisierten Auftritten des Spielmannszuges. Die Nachfrage nach Spieleinsätzen sei das Ergebnis guter Ausbildung und intensiver Proben. Mit den Auftritten betreibe der Spielmannszug Werbung für die Gemeinde mit Wirkung nach außen.

Nachdem der Spielmannszug seine Archivalien in gemeindeeigenen Räumen unterbringen konnte, begrüßte Reinhard Hüßner diese zentrale Sammlung von Unterlagen und Utensilien. Dort sei alles als Gedächtnis des Verein gut und sicher aufgehoben.