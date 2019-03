Die Schüler der 2. Klassen der Grundschule in Volkach haben ein neues Spielgerät in Besitz genommen. 2017 hatte die Stadt Volkach eine neues Kletter-Spielgerät für Kleinkinder auf der Schaubmühlwiese aufgestellt. Daraufhin hatten sich Grundschulkinder beim Bürgermeister gemeldet und bemängelt, dass das doch ein „Baby-Spielgerät“ sei. Bürgermeister Kornell hat daraufhin die 1. Klassen des letzten Schuljahres und deren Lehrerinnen gebeten, sich Gedanken zu machen und ein passendes Gerät auszuwählen. Das wurde im Juni/Juli 2018 als kleines Projekt in der Grundschule gemacht. Eine demokratische Abstimmung hat das Spielgerät ergeben, das dann gekauft und vom Bauhof Volkach aufgestellt wurde.