Spielfest bei der SpVgg Laub

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Spielvereinigung Laub findet am Sonntag, 30. Juni, von 14 bis 18 Uhr ein Spielfest auf dem Sportgelände am Ortsausgang Richtung Prichsenstadt statt. Zu den Attraktionen zählen laut Mitteilung des Vereins eine Hüpfburg, viele verschiedene Spielstationen mit Gruppen-, Geschicklichkeits- und Wasserspielen. Essen und Getränke gibt es am Stand des Sportvereins. Unterstützt wird das Fest durch den Kreisjugendring und die Bayerische Sportjugend.