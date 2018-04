GEISELWIND vor 34 Minuten

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Ford Focus in Füttersee auf der Staatsstraße 2258 in Geiselwind in Richtung Großbirkach. Kurz vor der Ortsausfahrt kam ihm ein BMW entgegen. Als beide Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, streiften sich die Außenspiegel. Beide Fahrzeuglenker hielten an, aber kurz danach setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich mit dem Unfallbeteiligten zu besprechen. Das Kennzeichen hatte sich der Geschädigte notiert und der Polizei übergeben. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 250 Euro. ela