DETTELBACH vor 1 Stunde

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Am Donnerstagnachmittag, um 16.40 Uhr, fuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW auf der Bundesstraße 22 von Dettelbach kommend in Richtung Schwarzach. Im Kreisverkehr bog sie in Richtung Auffahrt zur Staatsstraße 2271 ab und dabei kam es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zur Spiegelberührung. Der Außenspiegel der jungen Pkw-Fahrerin wurde beschädigt. Sie meldete den Vorfall vorsorglich bei der Polizei. Es ist der Polizei nicht bekannt, ob an dem entgegenkommenden Fahrzeug ein Schaden entstanden ist.