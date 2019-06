Volkach vor 8 Stunden

Spiegel touchiert und weggefahren

Am Mittwochnachmittag wurde in der Prof.- Jäcklein-Straße in Volkach ein geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Ein Unbekannter Fahrer blieb am linken Außenspiegel hängen. Das beschädigte Fahrzeug stand auf Höhe der Raiffeisenbank. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.