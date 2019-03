Iphofen vor 2 Stunden

Spiegel gestreift: Verursacherin ermittelt

Am Montagnachmittag kam eine 83-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Willanzheimer Straße in Iphofen aus Unachtsamkeit zu weit nach links und blieb mit dem linken Außenspiegel an dem eines entgegenkommenden Fahrzeug hängen.