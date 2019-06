Kitzingen vor 5 Stunden

Spiegel beschädigt

Am Dienstagnachmittag beschädigte eine 19-jährige Autofahrerin in der Wörthstraße in Kitzingen ein geparktes Auto. Beim Vorbeifahren blieb sie laut Polizeibericht mit ihrem Fahrzeug am Außenspiegel hängen. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro.