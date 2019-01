Spiegel an Audi abgetreten

Am vergangenen Wochenende wurde im Amalienweg in Kitzingen ein geparktes Auto beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Audi A4 Avant am Freitagnachmittag am Straßenrand abgestellt. Als er am Montagmorgen mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, bemerkte er den beschädigten Außenspiegel. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.