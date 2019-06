Kleinlangheim vor 1 Stunde

Spiegel abgetretetn

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, traten unbekannte Täter an einem am Schleifweg in Kleinlangheim geparkten Opel den rechten Außenspiegel ab. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.