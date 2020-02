Wiesentheid vor 46 Minuten

Spiegel abgerissen und geflüchtet

Ein Unfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 13 und 14.10 Uhr in der Jahnstraße in Wiesentheid. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Dacia, der gegenüber einer Gaststätte am rechten Fahrbahnrand stand.