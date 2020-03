Sperrung verschiebt sich

Die für 16. März geplante zweimonatige Sperrung der Staatsstraße St 2274 von der Einmündung „Am Weidach“ bis zur Zufahrt zur Brauerei Düll in Krautheim wegen Ausbau der Ortsdurchfahrt wird witterungsbedingt erneut auf voraussichtlich 23. März verschoben. Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach mit.

Der Verkehr in Richtung Gerolzhofen und in Richtung Volkach wird über die Bundesstraße 286 (Gerolzhofen nach Neuses am Sand), die Bundesstraße 22 (Neuses am Sand nach Laub) und die Staatsstraße 2260 (Laub nach Volkach) umgeleitet. Busse werden über den Wirtschaftsweg nördlich des Weidachbachs geführt. Der Radverkehr wird laut Pressemitteilung mit Schildern über Wirtschaftswege umgeleitet.