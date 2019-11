Kitzingen vor 47 Minuten

Spendenübergabe der Sparkassenstiftung für Vereine und Abtei

Die Schützengesellschaft Dettelbach, die Abtei Münsterschwarzach sowie die Vereine Vinotonale und der Nordbayerischen Musikbund wurden laut einer Pressemitteilung mit Spenden der Sparkassenstiftung für die Stadt und den Landkreis Kitzingen in Höhe von 2750 Euro unterstützt. Gebietsdirektor Heiko Därr übergab gemeinsam mit den Beratungscenter-Leitern Marion Essmann-Rösser (Dettelbach) und Wolfgang Kober (Volkach) in der Kitzinger Sparkasse einen symbolischen Spendenscheck. Die Abtei Münsterschwarzach nutzte den Förderbetrag für den Bau einer Sternwarte für Schüler und Gäste. Die Restaurierung der Barockfigur "Guter Hirt" in Dettelbach war das Spendenprojekt der Schützengesellschaft Dettelbach. Auch das Klassikfestival Vinotonale 2019 in Volkach fand mit Unterstützung der Sparkassenstiftung statt. Der Nordbayerische Musikbund erhielt eine Spende für sein Projekt "Kreisorchester Kitzingen 2019".