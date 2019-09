Kitzingen vor 1 Stunde

Spendenaktion des VdK Bayern

Vom 18. Oktober bis 17. November bittet der VdK Bayern im ganzen Freistaat für die Sammlung "Helft Wunden heilen" um Spenden. Auch in diesem Herbst gehen wieder tausende ehrenamtliche Sammlerinnen und Sammler des VdK für die gute Sache von Haus zu Haus. Die Sammlung "Helft Wunden heilen" ist eine traditionelle Haussammlung. Die VdK-Sammler, die in den Gemeinden im Landkreis Kitzingen an den Haustüren um Spenden bitten, weisen sich durch einen Sammlerausweis aus.