Kleinlangheim vor 33 Minuten

Spenden für guten Zweck

Beim Weihnachtskonzert der Grundschule Kleinlangheim in der vollbesetzten Kleinlangheimer evangelischen Pfarrkirche sangen die verschiedenen Klassen Lieder, es erklangen gemeinsam gesungene Lieder und Instrumentalstücke auf Orff-Isntrumenten, es wurden Szenen mit Maria und Josef dargestellt, Gebete und den Segen sprach Pfarrer Harald Vogt. Schulleiterin Nicole Achter (rechts im Bild) erzählte, dass sich die Kinder wochenlang auf das Konzert vorbereiteten. Sie bedankte sich beim Elternbeirat, den Eltern und dem Förderverein für den Einsatz für die Grundschule. Der von den Eltern der Schulkinder organisierte Spendenlauf hatte 2250 Euro erbracht. Das Geld wurde zu je einem Drittel an die Würzburger Station Regenbogen, die Mater Ecclesiae School auf den Philippinen und den Förderverein der Grundschule verteilt. Die Schulleiterin freute sich auch darüber, dass 70 Päckchen an die Rumänienhilfe übergeben werden konnten.