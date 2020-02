Sommerach vor 1 Stunde

Spende von 500 Euro für Sommeracher Kindergarten

Freudestrahlend nahm dieser Tage die Vorsitzende des St. Valentinusvereins, also des Trägervereins des katholischen Kindergartens Sommerach, Susanne Ströhlein einen Spendenscheck von 500 Euro entgegen. Luisa Schwarz, die vierjährige Enkelin des Geldgebers Günter Schwarz, überreichte symbolisch den Spendenscheck an die Vorsitzende. Ströhlein dankte dem Spender, der an seinem 70. Geburtstag statt Geschenke Geld für einen guten Zweck sammelte. Weitere 500 Euro, die Günter Schwarz erhielt, gingen an die Lebenshilfe Kitzingen e. V.