Iphofen vor 45 Minuten

Spende für die Ordensschwestern der Carmelitinerinnen

Die CSU Iphofen hat bei verschiedenen Veranstaltungen Spenden für die Schwestern im ABZ Iphofen gesammelt. Uwe Matheus, CSU Ortsvorsitzender Iphofen, hat den Ordensschwestern der Carmeliterinnen einen Scheck über 388 Euro überreicht. "Wir möchten so einen Beitrag zu den christlichen und sozialen Werten in unserer Gesellschaft leisten. Auch hierfür steht die CSU Iphofen. Ein herzliches Vergelt's Gott an die Ordensschwestern der Carmeliterinnen für ihre Arbeit und Fürsorge im ABZ Iphofen", wird er in der Pressemitteilung zitiert. Das Bild zeigt Schwester Jestina, Schwester Merin, Schwester Sudeepa und Uwe Matheus bei der symbolischen Scheckübergabe.