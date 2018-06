Hellmitzheim vor 1 Stunde

Spende für den Kindergarten Pusteblume

Im April veranstaltete der Bürgerhaus Possenheim e.V. zusammen mit Familie von Crailsheim vom Waldhof Iphofen ein Burger-Essen. Aufgrund des großen Interesses wurde bei 130 Gästen die Anmeldung gestoppt. Die Gäste bekamen Burger aus Fleisch der eigenen Zucht vom Waldhof Iphofen und waren davon sehr begeistert, heißt es in einer Pressemitteilung. Hubertus von Crailsheim informierte anschließend über die Zucht der Charolais-Rinder und seinen Betrieb am Waldhof. Jetzt wurde der Erlös aus dieser Veranstaltung und die Spenden, die von den Gästen gegeben wurden, an den evangelischen Kindergarten Pusteblume in Hellmitzheim übergeben. Insgesamt sind 746,60 Euro zusammengekommen. Darüber freute sich auf dem Bild der ganze Kindergarten mit (von rechts) Leiterin Heike Koch, Jürgen Adler (Vorsitzender Bürgerhaus Possenheim e.V.) und Philipka und Hubertus von Crailsheim vom Waldhof Iphofen.