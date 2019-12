Münsterschwarzach vor 29 Minuten

Spende für „Sternstunden“

Stolz präsentieren die Schüler der 9b des Egbert-Gymnasiums in Münsterschwarzach einen Scheck über 333 Euro: Diese Summe haben sie für die Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks beim Sommerfest der Schule eingenommen. Hoch erfreut zeigte sich der zuständige Redakteur des BR, Jürgen Gläser, bei der Scheckübergabe, wie es in einer Mitteilung des Gymnasiums heißt. Etwa die Hälfte der jährlichen Spendeneinnahmen von 18 Millionen Euro für Kinder in Not wird nach seinen Worten durch solche Spenden während des Jahres erzielt, die andere Hälfte kommt am großen Sternstunden-Tag – Freitag, 13. Dezember – zusammen. Auch unterfränkische Kindereinrichtungen profitieren erheblich von den Sternstundenspenden.