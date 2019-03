Spende für BBV-Montagstelefon

Bei der Kreisbäuerinnentagung des Bayerischen Bauerverbands (BBV) in Herrsching überreichten die Kitzinger Kreisbäuerin Anette vom Berg-Erbar und ihre Stellvertreterin Ute Mulzer einen Spendenscheck von 1636 Euro an die Landesbäuerin Anneliese Göller. Die Spende stammt vom Kitzinger Landfrauentag aus dem vergangenen Dezember, und ist für das BBV-Montagstelefon bestimmt. "Zuhören, ermutigen, begleiten, da sein - das bietet das Montagstelefon. Die Einrichtung hilft Menschen in Not, die hier die Möglichkeit haben Sorgen mitzuteilen und sich mit einem neutralen, kompetenten Gesprächspartner auszutauschen.