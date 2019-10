Spende durch gesegnete Kräutersträuße

Mitglieder des Katholischen Frauenbunds St. Johannes und St. Vinzenz (KDFB) hatten am Vortag von Maria Himmelfahrt Kräutersträuße gebunden, die am Feiertag dann gesegnet und vor der Kapuzinerkirche und der St. Georg-Kirche in Hoheim verkauft wurden.

Eine Tradition, die der Frauenbund schon seit vielen Jahren pflegt. Der Erlös von 450 Euro – aufgestockt um eine private Spende – wurde jetzt an den "Wegweiser" im Notwohngebiet in der Egerländerstraße überreicht.

Über den Erfolg freuen sich (von links): Irmtraud Streit (KDFB), ehrenamtliche Mitarbeiterin Margit Dotterweich, Erika Michelsen, Monika Schmied-Keß (beide KDFB), die kleine Maya und Stadtteilreferentin Andrea Schmidt.