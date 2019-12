Kitzingen vor 37 Minuten

Spende des Katholischen Frauenbundes

Eine Spende in Höhe von 300 Euro konnte Pfarrer Gerhard Spöckl für die ökumenische Initiative „Kinder ein Lächeln schenken“ vom Katholischen Frauenbund (KDFB) St. Vinzenz und St. Johannes entgegennehmen. Das Geld stammt laut Pressemitteilung aus dem Verkauf von Adventskränzen und Gestecken beim diesjährigen Winterfest „Sternenzauber im Winterwald“ im Stadtteilzentrum der Kitzinger Siedlung. Weitere 100 Euro aus dem Erlös gingen an die Verantwortlichen der Aktion „Heilig Abend für Einsame und Alleinstehende“ in der Pfarrei St. Vinzenz.