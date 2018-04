Spatenstich für die Kinderkrippe

An die Spaten durften einige Kinder der beiden Wiesentheider Kindergärten am Freitagvormittag.

Anlass war der offizielle Start zum Bau der neuen Kinderkrippe, die in der Verlängerung des Siedlungsgebiets Seeflur im Süden der Gemeinde entstehen soll. „Wenn alle mit so viel Eifer am Werk sind, wie ihr, dann wird das Haus bald fertig sein“, lobte Pfarrer Peter Göttke den Eifer der Kinder.

Gleichzeitig begann auch die Erschließung des Areals in Richtung Feuerbach, wo künftiges Bauland geschaffen wird. Laut dem Planer Rudy Laatsch und Bürgermeister Werner Knaier wird es bei der Kirppe recht zügig voran gehen. Bereits in einem Jahr soll die Einrichtung fertig sein, wenn alles glatt läuft, meinten die Beteiligten.

Der Platz für die Krippe hat eine Größe von 2200 Quadratmetern. Das dort entstehende 30 mal 22 Meter Gebäude, wird eingeschossig und in Holzbauweise errichtet. In etwa sechs Wochen werden die Wände stehen, dann folgt das Dach. „Spätestens an Weihnachten wollen wir fertig sein, aber das hängt auch von den Ausschreibungen ab“, blickte Ingenieur Rudy Laatsch voraus. Dort sollen 36 neue Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren entstehen.

Bei dem Ganzen hatte es nicht nur im Gemeinderat zur Suche nach einem Standort für den Neubau einer derartigen Einrichtung zum Teil heftige Diskussionen gegeben. Aus dem ein oder anderen von Bürgermeister Knaier anvisierten Standort wurde nichts, das Bauvorhaben verzögerte sich. Ein von den Freien Wählern angestrebtes Bürgerbegehren war vor etwa einem Jahr vom Bürgermeister und dessen CSU-Mehrheit im Gemeinderat in beinahe letzter Minute wegen rechtlicher Bedenken im Vorfeld gestoppt worden.

Erst im Juli letzten Jahres präsentierte die Gemeinde mit dem jetzigen Standort eine Fläche auf grüner Wiese. Sie liegt zwischen der Straße nach Feuerbach und der Verlängerung der Kolpingstraße, die zur Fränkischen Toskana führt. Der Bau wurde auf Kosten von 2,3 Millionen Euro taxiert, der Freistaat Bayern sagte eine Förderung in Höhe von 950 000 Euro zu. Damit erhält Wiesentheid neben den beiden bereits bestehenden Kindergärten ein weiteres Gebäude. Träger der Einrichtung wird die katholische Kirche.