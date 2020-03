Spatenstich für den Radweg nach Gnodstadt

Da war Marktbreits Bürgermeister Erich Hegwein sichtlich zufrieden, dass er das in seinen letzten Amtstagen noch erleben durfte: Den Spatenstich für den Radweg von Marktbreit nach Gnodstadt. Wie Stellvertreter Herbert Biebelriether sagte, kam die erste Anfrage für den Bau einer Radwegeverbindung zwischen den beiden Stadtteilen bereits im Jahr 1996.

Landrätin Tamara Bischof, Vertreter der Regierung von Unterfranken, des staatlichen Bauamts, Stadträte, Mitarbeiter vom Planungsbüro Horn und der ausführenden Firma Glöcke trafen sich am Freitagvormittag, um symbolisch den Spatenstich für den Bau des Radwegs durchzuführen.

Baubeginn war allerdings schon vor einigen Tagen am 2. März. Die Arbeiten sollen laut Baufirma bis Ende Mai abgeschlossen sein. Dann können die Gnodstädter auf direktem Weg entlang der KT 18 nach Marktbreit und umgekehrt mit dem Fahrrad fahren und das weitgehend gefahrlos.

Drei Jahre hat das Verfahren gedauert

Drei Jahre lang hatte das eigentliche Verfahren nun gedauert, so Hegwein in seiner Ansprache, die witterungsbedingt im Anschluss an den Spatenstich im Lagerhaus in Marktbreit statt fand. Neben dem nicht immer einfachen Grunderwerb für die Trasse gab es immer wieder Verzögerungen bei der Genehmigung der Streckenführung, die unter anderem auch unter der Autobahnbrücke entlang führt. Dazu mussten Zuschussverhandlungen geführt werden, da die Kosten in Höhe von rund 900 000 Euro für die Stadt alleine kaum zu stemmen gewesen wären.

Hegwein dankte deshalb auch den zuständigen Stellen in Landkreisverwaltung und Regierung für Unterfranken für die weitgehend konstruktive Zusammenarbeit.