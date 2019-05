Spaß an der eigenen Stimme: Der Kinderchor wird 5

Sie singen mit großer Begeisterung, die Jungs und Mädchen des Kinderchores im Musik- und Gesangverein Wiesentheid, und das nunmehr seit fünf Jahren. Das soll gefeiert werden.

Wer den Kinderchor live erleben möchte, hat dazu an diesem Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr bei einem Konzert im historischen Pfarrheim Gelegenheit. Außerdem ist der Kinderchor beim Familienkonzert am Donnerstag, 30. Mai, am Platz hinter der Musikschule (bei schlechten Wetter in der Pfarrkirche) dabei, wenn sich der Musik- und Gesangverein Wiesentheid ab 15 Uhr mit Orchester, Ensembles, dem Männerchor und eben auch dem Kinderchor präsentiert. Dazu gibt es Kuchen und Kaffee.

Den Abschluss des Chorjubiläums bildet der Festgottesdienst am Sonntag, 2. Juni, um 10.30 Uhr in der Mauritiuskirche, der vom Kinder- und Jugendchor mitgestaltet wird.