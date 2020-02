Kitzingen vor 51 Minuten

Sparkassenstiftung unterstützt Spendenprojekte

Mit insgesamt 5000 Euro unterstützt die Sparkassenstiftung laut Pressemitteilung für die Stadt und den Landkreis Kitzingen Spendenprojekte im Bereich Volkach/Dettelbach. Sparkassen-Gebietsdirektor Heiko Därr übergab mit Beratungscenterleiter Wolfgang Kober und Beratungscenterleiterin Marion Essmann-Rösser einen symbolischen Scheck an Repräsentanten des DLRG Ortsverbandes Dettelbach, der katholischen und evangelischen Pfarrämter Volkach sowie der Stadt Volkach. Der DLRG Ortsverband Dettelbach nutzt die Spende der Sparkassenstiftung für neue Digitalfunkgeräte. Die Stadt Volkach, vertreten durch Marco Maiberger, benötigte die finanzielle Förderung für die Realisierung des Kreisheimattages in Eichfeld und des Volkacher Winterzaubers. Pfarrer Johannes Hofmann nahm eine Spende für den Orgelneubau in der Kirche St. Bartholomäus entgegen. Die Grundreinigung der Orgel der Kirche St. Stephanus ist das Spendenprojekt von Pfarrerin Christiane Rüpplein vom evangelisch-lutherischen Pfarramt Volkach.