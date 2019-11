Kitzingen vor 48 Minuten

Sparkassenstiftung spendet für Kultur, Sport und Soziales

Sparkassen-Gebietsdirektor Heiko Därr und Cornelius Göb, Leiter des Beratungscenters Wiesentheid, übergaben im Innenhof der Sparkasse in Kitzingen laut Pressemitteilung einen symbolischen Spendenscheck an Repräsentanten gemeinnütziger Vereine und Institutionen. Die Sparkassenstiftung für die Stadt und den Landkreis Kitzingen förderte folgende Projekte und Vorhaben mit insgesamt 4500 Euro: TSV/DJK Wiesentheid 1905 e.V (Anschaffung von Turngeräten); Markt Kleinlangheim (Sanierung Dachstuhl der Kirchenburg); BRK Bereitschaft Wiesentheid (Anschaffung, Umbau eines Kommandowagens); Markt Rüdenhausen (Liegebänke für Erholungsgebiet Maulensee); Markt Abtswind (Bühnenbelag in Haus des Gastes, Erweiterung, Umbau der Solaranlage im Freibad); TV Großlangheim (Unterstützung Krackenlauf 2019); Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Rüdenhausen (Spielanlage für Krippe im evangelischen Kindergarten Spatzennest).