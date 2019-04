Sparkasse unterstützt Ehrenamtsarbeit mit 11 000 Euro

Spenden in Höhe von 11 000 Euro überreichte Heiko Därr, Sparkassen-Gebietsdirektor für den Landkreis Kitzingen, an Vereine und Institutionen aus der Stadt und dem Landkreis Kitzingen. Das geht aus einem Presseschreiben hervor.

Mit dem Geld, das bei der so genannten PS-Lotterie zusammenkam, werden wichtige kulturelle, sportliche und soziale Projekte gefördert. Die PS-Lotterie ist laut Pressemeldung eine Kombination aus Sparen und Gewinnen, denn vom Lospreis zu fünf Euro werden am Jahresende vier Euro wieder zurückgezahlt. Zudem kommen 25 Cent je Los gemeinnützigen Zwecken in der mainfränkischen Region zugute.

Folgende Einrichtungen wurden mit einer Spende unterstützt: Markt Schwarzach für die Mittagsbetreuung der Schule, Kindergartenverein St. Felizitas (Schwarzach), Gemeinde Martinsheim für das Schwimmbad Gnötzheim, Gemeinde Obernbreit für den neuen Spielplatz, Ländlicher Reit- und Fahrverein Dettelbach, Sing- und Musikschule Dettelbach, Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew Gruppe Kitzingen, Förderverein Gartenschaugelände Kitzingen, Integrationsbeirat der Stadt Kitzingen, Landschulheim Wiesentheid, Nikolaus-Fey-Mittelschule Wiesentheid, Markt Willanzheim für die Mittagsbetreuung der Schule, Marktgemeinde Markt Einersheim für das Schwimmbad, Judoabteilung des FC Iphofen, Radsportverein Solidarität Frickenhausen, Realschule am Maindreieck Ochsenfurt und GI Babys Germany in Kitzingen.