Spannendes und Kniffliges für Ferienpass-Kinder im Stadtwald

27 Kinder aus Dettelbach ließen sich von der Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach im LBV (Landesbund für Vogelschutz) in den Stadtwald entführen. Dort warteten anlässlich der Ferienpassaktion spannende und knifflige Aufgaben auf die Kleinen. Beim Fichtenzapfenlauf galt es, Geschicklichkeit und Schnelligkeit zu beweisen. Dabei musste ein Zapfen mit Hilfe von kleinen Astgabeln in einer Art Stafettenlauf von Kind zu Kind weitergereicht werden. Die Sinne schärfen sollte das Tastspiel an der Greifkiste. Beim Balancieren über einen Baumstamm kam es darauf an, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Die richtige Wurftechnik sowie Zielgenauigkeit waren beim Naturbasketball gefordert, bei dem es galt, mit Kiefernzapfen in aufgehängte Eimer zu treffen. An einer anderen Station sollte jeder von einem Ast ein 500 Gramm schweres Holzstück absägen. Gedächtnistraining war beim Naturmemory angesagt und auf Teamgeist sowie Schnelligkeit kam es beim Hindernislauf mit einem knapp vier Meter langen Baumstamm an. Mit der Überzeugung, dass nicht immer Elektronik oder teure Spielsachen für eine sinnvolle Beschäftigung erforderlich sind, konnten die sechs Betreuer der LBV-Ortsgruppe die Kinder wieder ihren Eltern übergeben.