Volkach vor 32 Minuten

Spannende Seniorenmeisterschaft des TC Volkach

Packende Spiele gab es auch in diesem Jahr wieder bei den Seniorenmeisterschaften des TC Volkach. Bei bestem Tenniswetter lieferten sich zehn Teilnehmer über zwei Tage hinweg spannende Duelle, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Ein sehenswertes Finale wartete am zweiten Tag auf die Zuschauer. Am Ende konnte sich Joachim Rössner durchsetzen, der im Endspiel Charly Ankenbrand mit 6:2 und 6:4 besiegte.