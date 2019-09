Spannende Kämpfe bei den Vereinsmeisterschaft  der Jugend

An den Jugendvereinsmeisterschaften auf der Tennisanlage des TSV Albertshofen nahmen, laut Pressemitteilung, 27 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahren an diversen Wettbewerben teil. In sechs Altersgruppen kämpfte der Nachwuchs um Pokale und Sachpreise. Einzelne Spieler durften auch in zwei Altersklassen antreten. Ausgetragen wurden die Endspiele der Klassen U7, Midcourt, Bambino und Mädchen. Die Teilnehmer lieferten sich faire Kämpfe um den Sieg und wurden von Eltern, Großeltern und Betreuern angefeuert. Auch in der Kategorie der Knaben 14 und 16 lieferten sich die jungen Sportler spannende Matches um den Meistertitel. Die Sieger waren: U 7: Jonas van der Linde, Midcourt: Hannes van der Linde, Bambino: Leon Will, Mädchen 14: Minela Alija, Knaben 14: Aaron Plömpel und Knaben 16: Jannik Sesar.