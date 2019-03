Sozialer Wohnungsbau an der Breslauer Straße

In den Planungsunterlagen ist es keine große Sache: Die 59 Sozialwohnungen, die zwischen Breslauer Straße und B 8 (Mainbernheimer Straße) in der Kitzinger Siedlung entstehen sollen, werden ein Stück stadtauswärts verrückt. Der Hintergrund: Das Baugrundstück wird stadteinwärts immer schmaler, deshalb fehlen dort Abstands- und Grünflächen für die mehrgeschossigen Blocks.

In der hier eingehängten Straßenansicht würde die geplante Bebauung ab der roten Markierung in der Bildmitte nach rechts verlaufen. Links neben dieser Markierung soll ein zwei- oder dreigeschossiges Gebäude mit Praxen aus dem Gesundheitsbereich entstehen. Wann dieses sogenannte Ärztehaus kommen wird, ist allerdings noch unklar. Nach Worten von Oberbürgermeister Siegfried Müller sei er in Verhandlungen mit entsprechenden Dienstleistern.

Allerdings, so stellte sich in der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstag heraus, hat diese Verschiebung Konsequenzen. So müssen die geplanten Häuserblocks auf der stadteinwärts liegenden Seite einen zusätzlichen Lärmschutz erhalten. Den könnte zwar einmal das Ärztehaus selbst bilden, doch bis es so weit ist, erklärte Rebecca Hick, Geschäftsführerin der Kitzinger Baugesellschaft mbH (Bau GmbH), könnte man den Kelleraushub der Sozialwohnungen für einen provisorischen Erdwall verwenden. Entlang der B 8 sei ein dauerhafter, etwa zwei Meter hoher Lärmschutz vorgesehen – entweder als Wand oder als Wall oder als Kombination aus beiden.

Mehr Grünfläche – weniger alte Bäume

Durch die Verlagerung der Sozialwohnungen in Richtung Südosten bleibt dort mehr Grünfläche. Der Haken: Dafür werden einige Bäume des alten Bestands gefällt. Allerdings, so beeilte sich der Planer Holger Kess vom Büro Holl Wieden aus Würzburg zu versichern, würden auch wieder neue Bäume gepflanzt. Pro 300 Quadratmeter Wohnfläche sei ein Baum vorgesehen. Während die Bebauung der Blocks in einem Wohngebiet entsteht, wird der Bereich des Ärztehauses zum Mischgebiet erklärt, um "nicht störendes Gewerbe" zulassen zu können, wie der OB es bezeichnete.

Große Mehrheit im Stadtrat

Nur für den Fall, dass keine Dienstleister aus dem Gesundheitssektor Interesse zeigen sollten, könnte auch im Mischgebiet weiterer Wohnraum entstehen. OB Müller verdeutlichte auf Nachfragen aus dem Stadtrat, dass die Stadt eine staatliche Förderung für 60 Wohnungen beantragt, die Regierung zunächst aber nur 40 zugestanden hatte. Die nun 59 Sozialwohnungen seien nach Verhandlungen als Maximalzahl erreicht worden. Sollte also das Ärztehaus doch noch ein Wohnhaus werden, dann nicht für Sozialwohnungen, sondern für nicht geförderten Wohnungsbau.

Am Ende genehmigte der Stadtrat den geänderten Bebauungsplanentwurf "Breslauer Straße" mit 20:3 Stimmen.