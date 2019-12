Soundchexx: Wie aus einem Spaß 14 A-capella-Jahre wurden

Vor 14 Jahren ging's mit einem Zufall los: In Kitzingen gründete sich mit Soundchexx eine A-capella-Band. Wie es genau dazu kam, welche Arbeit dahinter steckt und warum am 21. Dezember Weihnachten beginnt, erzählt Thomas Most, der zusammen mit Bernhard Langer, Erik Jacobi, Michael Weydt und Jürgen Mark das Quintett bildet.

Thomas Most: 2006 war die Band Maybebop in Kitzingen, mit denen wir an diesem Tag ein Coaching hatten. Vor dem Konzert machten wir uns den Spaß, dem Publikum zu sagen, dass Maybebop noch im Stau steht und wir schon mal den Soundcheck für sie übernehmen sollten. Später wurden wir von Maybebop als die neuen Kitzinger Lokalmatadoren vorgestellt. Ein Namensvorschlag aus dem Publikum war Soundchecks. Wir haben dann nur noch die Schreibweise etwas geändert.

Most: …weil beim ersten Kitzinger Stadtfest im Jahr 2007 gleichzeitig eine jährliche A-cappella-Nacht in Kitzingen etabliert werden sollte. Der erste öffentliche Auftritt war dann auf dem Marktplatz.

Most: ...nach einigen Wechseln im Laufe der 14 Jahre Jürgen Mark, Thomas Most, Michael Weydt, Erik Jacobi und Bernhard Langer.

Most: So wie ein Orchester Instrumente für hohe und tiefe Töne braucht, ist auch ein Gesangsensemble auf hohe und tiefe Stimmen angewiesen. In einem gemischten Chor hat man meistens Bass, Tenor, Alt und Sopran. Bei einem reinen Männerensemble spricht man von Bass, Bariton, Tenor und Countertenor. Davon sollte jeweils mindestens einer vertreten sein.

Most: Wir leisten uns den Luxus, Lieder von unseren Coaches, die wir inzwischen haben, für uns arrangieren zu lassen. Die kennen unsere Stimmen und können uns die Noten sozusagen auf die Leiber zuschneiden. Bis alles sitzt – solange warten wir nicht – dann würden wir die Stücke nie aufführen. Je nach Schwierigkeitsgrad dauert es fünf bis zehn Proben, bis wir uns auf die Bühne trauen.

Most: Na klar! Manche Stücke sind für Hobbysänger zu schwer, zu hoch, zu tief, zu schnell. Es gibt viele Gründe und wir haben schon viel Zeit in Lieder investiert, die wir dann ein oder kein Mal aufgeführt haben.

Most: Wir glauben daran, dass noch niemand sein Weihnachtskonzert so genannt hat. Außerdem heißt eines unserer Lieder so.

Most: Zwischen null und fünf. Man muss bedenken, dass wir keine Ersatzmänner haben.

Most: ...unsere Lieben im Publikum sitzen und sich über jeden Ton freuen – egal wie schief er ist. Im Normalfall sind unsere Konzerte in Kitzingen auch ausverkauft, was für eine tolle Stimmung sorgt.

Most: Maybebop, OnAir, The Real Group, Pentatonix, Basta, Fool Moon, Voxid und die U-Bahn Kontrollöre in tiefgefrorenen Frauenkleidern.

Most: ...jeden Donnerstag drei Stunden Probe, viele schräge Töne, ständige Wiederholungen, Weihnachtslieder im Hochsommer, aber auch jede Menge Spaß, tolle Konzerte und schöne Gänsehaut-Momente.

Most: Anstrengend sind Auftritte wie zuletzt die Sulzfelder Kellernacht, wo wir fünf mal 30 Minuten Show hatten. Das geht auf die Stimme.

Most: ... der verpasst den Absprung vom Vorweihnachtsstress in Ruhe und Besinnlichkeit. 2017 hatten wir ein Weihnachtskonzert mit der BigBand der Musikschule und viele Leute sagten uns, an dem Abend hätte für sie Weihnachten begonnen. Für den 21. in der Alten Synagoge gibt es aber kaum noch Karten.

Most: Einen gemeinsamen Traum haben wir nicht. Wenn ein guter Mouthdrummer – Schlagzeug mit dem Mund – Lust hat, bei uns mitzumachen, möge er sich melden. Ansonsten sind wir zufrieden.