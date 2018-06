Castell vor 1 Stunde

Sonnwendfeuer in Castell

Wie schon seit vielen Jahren hat auch heuer wieder der Steigerwaldklub Castell zum Sonnwendfeuer eingeladen. Es findet traditionell am ehemaligen Skilift an der Straße nach Birklingen, immer an einem Freitag statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Trotz Wärmeeinbruch ließen sich die Casteller nicht abschrecken und kamen in großer Zahl. Um 21 Uhr wurde das Feuer angezündet. Für die Kinder war es wie jedes Jahr ein schönes Erlebnis. Als es um 23 Uhr merklich kühler wurde, löste sich die Runde auf.