Sonnwendfeuer der Wanderfreunde

Von besorgten Blicken zum Himmel waren die Vorbereitungen zum Sonnwendfeuer in Wiesenbronn gekennzeichnet. Der Himmel war trüb und die Wettervorhersagen unklar. Als nach dem Aufstellen der Bänke am Nachmittag noch ein Regenschauer über das Festgelände am Koboldsee zog, wurden die Mienen nicht heller. Doch bei Beginn des Festbetriebs um 19 Uhr hatte sich die Situation wesentlich gebessert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Besucher kamen zunächst noch etwas zögerlich, einige mit Regenschirmen ausgestattet. Gegen 20 Uhr waren dann alle Plätze belegt. Wie immer in den vergangenen Jahren stand fast der komplette Vorstand der Wander- und Naturfreunde mit Angehörigen hinter der Theke und bediente die Gäste. Kurz vor Sonnenuntergang wurde gegen 21 UHr das kleine Sonnwendfeuer angezündet - die Kinder hatten schon darauf gewartet. Sie durften nachlegen und auch den einen oder anderen „Feuerstick“ über das Festgelände tragen, immer unter der Aufsicht des Vorsitzenden Harald Höhn.